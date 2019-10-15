Предполагаемый насильник с модной стрижкой задержан. Полиция припомнила ему обиженную автомойщицу в Петергофе

Полиция задержала жителя Петродворцового района Петербурга, который в августе мог изнасиловать в лесу автомойщицу.

По данным «Фонтанки», 14 октября сотрудники уголовного розыска пришли за 22-летним жителем Петергофа. Он подозревается в том, что ранним утром 31 августа надругался над женщиной у Ропшинского шоссе. «Как истинный джентльмен», он вызвал такси, чтобы не бросать жертву среди берёз. Сам тоже сел в салон.

Когда насильник вышел из машины у своего дома на улице Парковой, 39-летняя сотрудница автомойки открылась таксисту и рассказала, что спутник изнасиловал её. Водитель сразу же позвонил в полицию. После опроса пострадавшая была отправлена в больницу, где у неё диагностировали характерные разрывы и сильное алкогольное опьянение. Своего насильника она описала как молодого блондина с модной стрижкой.



