Мошенники придумали новый способ выманить деньги у россиян под видом «компенсаций гражданам СССР»

Мошенники придумали новый способ выудить деньги у россиян. На этот раз людям предлагают компенсации от государства, которые якобы положены гражданам Советского Союза.

Злоумышленники действуют по телефону или электронной почте от имени Фонда социального страхования (ФСС), сообщает 15 октября телеканал «360» со ссылкой на «Известия». Как рассказали в Фонде, жертвам сулят компенсацию от 50 до 150 тысяч рублей. Если человек клюнул на удочку мошенников и заинтересовался деньгами, то ему предлагают зарегистрировать «заявление на получение компенсационной выплаты». Регистрация не бесплатная — нужно уплатить пошлину в размере от 220 до 320 рублей. После этого необходимо подтвердить свою личность — уже за 500 рублей, а затем заплатить 1% от суммы социальной выплаты. Например, если жертве «полагается» 127 тыс. рублей, чтобы их получить, нужно отдать 1276 рублей.

«Никакой выплаты на карты или интернет-кошелек, конечно, не поступает — все деньги уходят мошенникам», — отмечают в ФСС. В комментарии изданию адвокаты отметили, что привлечь к ответственности злоумышленников крайне проблематично, поскольку деньги перечисляются добровольно.

Россиянам советуют обращать внимание на официальное название организации в подписи, адреса, откуда отправлены письма (у ФСС прописывается адрес электронной почты как: …@fss.ru), а также не доверять звонящим с номеров, начинающихся на 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ. «Эта категория служит только для приема звонков и фондом не используется», — отметили в фонде, добавив, что сотрудники никогда не будут спрашивать данные банковских карт.

В начале октября новую льготную категорию граждан предложили выделить в российском обществе. Социальная поддержка, по мнению зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, требуется «жертвам перестройки», на долю которых «выпали тяжелые испытания».



