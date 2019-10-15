Коллекция картин советского художника, кортик и дорогие часы. Полиция подозревает, что житель Петербурга собирал музей по чужим квартирам

Сотрудники уголовного розыска из Петербурга задержали члена этнической преступной группировки, промышлявшей качественными квартирными кражами. При обысках у него оперативники нашли много интересного.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 13 октября был задержан 51-летний уроженец Абхазии. Сотрудники полиции пришли к нему в рамках дела о краже, возбуждённого ещё в июне. Тогда на улице Одоевского кто-то подобрал ключи к квартире в доме №154 и вынес из неё около 2 млн рублей, 15 тысяч евро, наручные часы и ювелирные изделия. Общий ущерб составил почти 4,5 млн рублей.

Оперативники обыскали две квартиры подозреваемого на проспекте Стачек и улице Орджоникидзе, от этих адресов увезли якобы использовавшиеся в преступных целях Kia Spectra и Nissan Juke. Также нашлись 11 картин советского художника Игоря Сальцева, редкие работы которого можно купить по цене от полумиллиона рублей на аукционах. Помимо прочего, сотрудники угрозыска изъяли ювелирные изделия, 8 наручных часов, пневматический револьвер, военно-морской кортик 1984 года, 22 ключа от домофона, 44 отмычки, 36 ключей, 5 мобильных телефонов, 11 симкарт, а также обувь и верхнюю одежду.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного, ведутся работы по установлению остальных членов группы и дополнительных эпизодов их деятельности.





Задержанный ранее привлекался за попытки краж – в 2001 и 2005 годах. В первый раз он получил 2 года лишения свободы, но был освобождён по амнистии из зала суда. Во второй раз был приговорён к 2 годам условно.