Перо жар-птицы в небе – к перемене погоды. Над Петербургом заметили необычное облако

Красивое явление заметили утром 15 октября в небе над Петербургом. Восходящее солнце обеспечило изысканную подсветку одиночному облаку, видимо, перистому. «Перо жар-птицы», – пишут восхищённые зрители.

Перистые облака формируются в высоких слоях атмосферы из кристаллов льда, они волокнообразные, обычно имеют правильную полосчатую форму и часто сигнализируют о смене погоды.

Действительно, по словам синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса в Facebook, Петербург покинули дожди. Город сегодня находится под влиянием гребня холодного скандинавского антициклона.





Воздух в регионе прогреется до плюс 8-9 градусов, ветер северо-западный 2-7 м/с. Ожидается переменная облачность, атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.