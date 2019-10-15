На Парнасе ищут любителя пообниматься в лифте со школьницами

Смуглого мужчину в кепке ищет полиция Выборгского района Петербурга после жарких объятий с незнакомой школьницей в подъезде дома.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), заявление от мамы в 49 отдел полиции поступило 14 октября. Она сообщила о неприятном общении дочери-школьницы с неизвестным сутками ранее. Мужчина настиг девочку 13-ти лет в лифте многоэтажки на улице Михаила Дудина. Там проявил недвусмысленный интерес. Было еще непоздно — восемь вечера, когда многие только возвращаются с работы.

Испуганная школьница вспомнила высокий рост мужчины, азиатскую внешность, темный спортивный костюм и кепку. Возможно, в поиске любителя школьниц помогут кады с камер видеонаблюдения.

Напомним, что в соседнем, Приморском районе, разыскивают молодого человека, обнажившегося перед тремя школьницами на прошлой неделе в парадной на Серебристом бульваре.



