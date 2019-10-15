У сторонников Навального в разных городах России проходят обыски по делу об отмывании денег

Правоохранительные органы проводят у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией серию обысков, которые связывают с делом об отмывании денег. Об этом сообщил глава ФБК Иван Жданов в Twitter 15 октября.

По информации Жданова, мероприятия проводятся у активистов штабов ФБК в Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерово, Чебоксарах и Ставрополе. «ОВД-Инфо» располагает информацией об обысках в в Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Краснодаре, Бийске, Новокузнецке, Новосибирске, Владивостоке.

В середине сентября СК уже провел широкомасштабные мероприятия в штабах и квартирах сторонников оппозиционера Алексея Навального в 43 регионах, в том числе и в Петербурге. Часть сторонников затем была допрошена. Счета активистов заблокировали: на них образовался минус в 75 миллионов рублей.

9 октября Минюст внёс ФБК Навального в список иностранных агентов.



