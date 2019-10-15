«У меня бабушка обалдела от увиденного». В Рязанской области телезрителям показали порнофильм вместо ток-шоу

Жителям Рязанской области средь бела дня показали кино для взрослых вместо ток-шоу. Изумленные телезрители не поверили своим глазам и призвали на помощь родственников.

Непредвиденные изменения в телепрограмме произошли в городе Новомичуринске, пишет 15 октября «Лента.ру» со ссылкой на «КП Рязань». Пожилая женщина включила телевизор, чтобы посмотреть ток-шоу на телеканале НТВ, но вместо программы увидела порнофильм. Женщина позвонила внуку на работу и попросила приехать. Мужчина поспешил бабушке на помощь и, увидев происходящее на экране, отметил, что его пенсионерка буквально «обалдела от увиденного», а он сам «жестче фильмов не видел». По его словам, зрелищем зрители «любовались» фильмом около часа. Мужчина принялся звонить руководителю местной вещательной компании, но тот поначалу не поверил его словам

Позже генеральный директор компании«ТелеМаг» объяснил, что виной всему стал технический сбой. «Просто во время работы ресивер переключился, так как сигнал идет с одного спутника. Проводились профилактические работы, то ли провод задели, то ли еще что-то...», – сказал Александр Чупрынин. Он также добавил, что фильм шел около 15 минут.



