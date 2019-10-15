На юге КАД вдвое сужают внешнее кольцо. Но пробка больше на внутреннем

На одном из самых загруженных участков КАД в Петербурге вводится очередное ограничение движения. В пришовной зоне восемнадцати деформационных швов планируется восстановить асфальтобетонное покрытие.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на внешнем кольце между Софийской улицей и проспектом Обуховской Обороны, с 80-го по 84-й километр, с 15 по 18 октября перекрывают две полосы движения – третью и четвёртую. На первой и второй полосах вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

На этом отрезке генподрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой» устранит дефекты дорожного покрытия на подходах к деформационным швам. Работы будут вести в круглосуточном режиме, в три смены.





На этом участке пробка пока небольшая, в отличие от внутреннего кольца. Там затор растянулся, как это часто бывает, от Мумранского шоссе до вантового моста. На мосту, напомним, ремонтируют деформационный шов на внутреннем кольце с перекрытием двух полос. Соответственно, стоит и Народная улица. «Красок» этой части карты, как водится, добавляет Кудрово, где на машин много, а улиц мало. Пробки есть на Колтушском и Выборгском шоссе, где идут дорожные работы, и в других районах города. В начале девятого загруженность дорог Петербурге достигла 5 баллов.