Россиянам придумали новую квитанцию для платежей за ЖКУ

Все платежи за жилищно-коммунальные услуги в России хотят объединить в едином платежном документе (ЕПД). Законопроект, внесенный в Госдуму в июле этого года, правительство планирует подержать при условии его доработки.

Законопроект о ЕПД предполагает, что в новом документе появятся графы с платежами за содержание и текущий ремонт дома, вывоз мусора и капитальный ремонт. Сейчас в некоторых регионах жители получают несколько платежек за разные виды коммунальных услуг, что приводит к путанице, пишет 15 октября Lenta.ru со ссылкой на «Известия».

Вместе с тем, в правительстве указывают, что необходимо четко разделить понятия обычных платежек и ЕПД, поскольку закон традиционные квитанции не отменяет, а это может обернуться тем, что россиянам выставят несколько платежных документов за услуги – по старым правилам и по новым.

Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ, а властям контролировать рост тарифов.





В августе Минстрой подсчитал, что по итогам первого квартала 2019 года россияне задолжали за ЖКХ 564,5 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей.