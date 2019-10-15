США ввели первые санкции против Турции, чтобы заставить Анкару прекратить военную операцию в Сирии

Вашингтон ввел первые санкции против Анкары из-за начала военной операции «Родник мира» на севере Сирии. Указ подписал президент страны Дональд Трамп, сообщил 15 октября госсекретарь США Майк Помпео.

«Этот исполнительный указ дает Минфину и Госдепартаменту полномочия рассматривать возможность введения и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии», — говорится в заявлении Помпео. Он также добавил, что санкции необходимы, чтобы Турция прекратила военные действия.

Как говорится в указе, санкции вводятся против трех представителей властей Турции. В их числе — министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез и глава МВД Сулейман Сойлу. Также санкции вводятся против Минэнерго и Минобороны. Ограничения также коснулись трех турецких чиновников.

Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии 9 октября. Анкара заявляла, что планирует оттеснить поддерживаемые США курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF) от границы между странами и создать там зону безопасности.





Спустя два дня после начала операции в Пентагоне заявили, что американские военные в районе города Кобани попали под артобстрел со стороны Турции. В Анкаре в ответ сказали, что стреляли не в американцев, а по позициям боевиков, с которых ранее обстреливали турков. Сообщалось, что никто из военнослужащих США не пострадал.

После этого в Вашингтоне, как выяснили СМИ, начали обсуждать вывоз тактического ядерного оружия из Турции и введение санкций.