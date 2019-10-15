Взрыв с обрушением в пятиэтажке в Приморье мог устроить неисправный водонагреватель

Следов взрывчатки на месте обрушения в пятиэтажном доме в Приморье не обнаружено. Об этом заявил журналистам губернатор Олег Кожемяко.

«Устанавливают причины взрыва. После официального заключения будет известно, в чем причина. Пока следов взрывчатых веществ не обнаружено», – цитирует губернатора 15 октября РИА Новости.

Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Новонежино Шкотовского района Приморья произошло обрушение после хлопка. Дом не газифицирован. Возможной версией называли взрыв боеприпаса. По данным СК, из-за обрушения стены погибла женщина. Ведомство также сообщило, что причиной происшествия мог стать неисправный водонагреватель. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. У погибшей остались двое детей.



