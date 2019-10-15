После взрыва боеприпаса в пятиэтажке обрушились потолок и стена. Есть жертвы

Пятиэтажная «хрущевка» частично обрушилась в посёлке Новонежино в Приморском крае в ночь на 15 октября. По предварительной информации регионального МЧС, погибла женщина.

Как сообщается на сайте ведомства, в панельном жилом доме на улице Авиаторов, 23, рухнула потолочная плита между четвёртым и пятым этажами 3-го подъезда. Также обрушились стена и лестничный пролёт. 19 человек эвакуировались самостоятельно. Пункт временного размещения для них организовали в местном клубе, однако жители предпочли разойтись по соседям.

На месте работают полицейские и медики, прибыли представители местной администрации. Глава Шкотовского района Виктор Михайлов уточнил ТАСС, что тело погибшей женщины остаётся под завалами. Также, по его словам, ушибы получила девочка, её возраст не уточняется.

В управляющей компании сообщили, что дом не газифицирован, отопление в нём ещё не включали. Предварительно причиной ЧП глава района назвал взрыв боеприпаса. В единой диспетчерской службе подтвердили, что в пятиэтажке могла самопроизвольно подорваться граната.



