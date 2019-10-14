На Маршала Блюхера водители смотрели, как сгорал Chevrolet. Спасать его было нечем

Автомобильный пожар тушили в Калининском районе Петербурга вечером 14 октября. Машина сгорела на глазах у гревшихся рядом водителей.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, помощи пожарных с проспекта Маршала Блюхера, 21, запросили незадолго до девяти часов вечера. Рядом с Кондратьевским проспектом вспыхнул красный Chevrolet.

В соцсетях водители показали, как пламя постепенно захватывало машину. За разгорающимся пожаром наблюдали с безопасного расстояния, сетуя, что помочь нечем — огнетушителей в салоне сочувствующих не нашлось.

К приезду спасателей Chevrolet был в огне, к 21:35 его потушили. Сгорело всё, что могло сгореть, сведений о пострадавших не поступало.



