«Я готов быстро уничтожить турецкую экономику». Трамп объявил о санкциях против Турции
Президент США Дональд Трамп не готов предоставлять курдам в Сирии военную помощь, однако постарается повлиять на Турцию другими методами.
В заявлении, опубликованном Белым домом вечером 14 октября, кратко описываются санкции, которые будут введены против Турции: американцы приостановят переговоры о торговом соглашении с этой страной, а ввозные пошлины на турецкую сталь повысятся до 50%. Кроме того, будут введены личные санкции против чиновников, связанных с военной операцией в Сирии. Причем Трамп угрожает, что это только начало.
«США будут агрессивно использовать экономические санкции, чтобы наказать тех, кто поддерживает, в том числе финансово, отвратительные события в Сирии. Я готов быстро уничтожить турецкую экономику, если турецкие лидеры продолжат идти этим разрушительным путем», – говорится в заявлении президента США.
Трамп уточняет, что в будущем санкции могут затронуть финансовый сектор и выдачу виз.
Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019
Напомним, ранее президент США заявил, что не готов предоставлять курдам, которых атакуют турки, военную помощь — основные американские силы покинули регион. В новом заявлении утверждается, что небольшое количество военнослужащих все же останутся в Эт-Танфе.
Справка:
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале операции «Родник мира» 9 октября. Официальная цель – установление буферной тридцатикилометровой зоны вдоль турецко-сирийской границы, очищенной от курдских вооружённых формирований. Авиационные удары по объектам инфраструктуры курдов на севере Сирии начались ещё во вторник, после того как президент США Дональд Трамп заявил о готовности вывести военных США из региона.
По словам президента Турции, в ходе операции уже уничтожены более сотни «террористов». Эрдоган настаивает на законности действий турецкой армии и их союзников. США ранее уже заявляли, что готовы в ответ на действия турецких властей ввести против них санкции.