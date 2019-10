«Я готов быстро уничтожить турецкую экономику». Трамп объявил о санкциях против Турции

Президент США Дональд Трамп не готов предоставлять курдам в Сирии военную помощь, однако постарается повлиять на Турцию другими методами.

В заявлении, опубликованном Белым домом вечером 14 октября, кратко описываются санкции, которые будут введены против Турции: американцы приостановят переговоры о торговом соглашении с этой страной, а ввозные пошлины на турецкую сталь повысятся до 50%. Кроме того, будут введены личные санкции против чиновников, связанных с военной операцией в Сирии. Причем Трамп угрожает, что это только начало.

«США будут агрессивно использовать экономические санкции, чтобы наказать тех, кто поддерживает, в том числе финансово, отвратительные события в Сирии. Я готов быстро уничтожить турецкую экономику, если турецкие лидеры продолжат идти этим разрушительным путем», – говорится в заявлении президента США.

Трамп уточняет, что в будущем санкции могут затронуть финансовый сектор и выдачу виз.

