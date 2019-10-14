«Хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт». Трамп предложил защищать курдов в Сирии кому угодно. США этим заниматься не собираются

Армия США не собирается защищать курдов в Сирии от наступления турецких войск. Как написал вечером 14 октября в своем твиттере Дональд Трамп, «после стопроцентной победы над ИГИЛ (организация запрещена и признана террористической в РФ — прим. ред.) большинство американских военных выведены из Сирии».

Трамп подчеркнул, что не видит смысла воевать, защищая режим Асада, которого он назвал «врагом Америки».

«Каждый, кто хочет помочь Сирии защищать курдов, может этим заняться. Хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что они отлично справятся, а мы в 7000 миль оттуда», – написал президент США.

И подчеркнул, что он собирается сосредоточиться на южной границе США и продолжит создавать стену.

Отметим, столь невысокая степень заинтересованности Трампа в проблемах курдов противоречит как его собственным некоторым более ранним заявлениям, так и информации агентства Bloomberg. Издание вечером 14 октября сообщило, что США могут ввести санкции против Турции из-за наступления курдов до конца понедельника.



