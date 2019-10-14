«Хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт». Трамп предложил защищать курдов в Сирии кому угодно. США этим заниматься не собираются
Армия США не собирается защищать курдов в Сирии от наступления турецких войск. Как написал вечером 14 октября в своем твиттере Дональд Трамп, «после стопроцентной победы над ИГИЛ (организация запрещена и признана террористической в РФ — прим. ред.) большинство американских военных выведены из Сирии».
Трамп подчеркнул, что не видит смысла воевать, защищая режим Асада, которого он назвал «врагом Америки».
«Каждый, кто хочет помочь Сирии защищать курдов, может этим заняться. Хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что они отлично справятся, а мы в 7000 миль оттуда», – написал президент США.
И подчеркнул, что он собирается сосредоточиться на южной границе США и продолжит создавать стену.
Отметим, столь невысокая степень заинтересованности Трампа в проблемах курдов противоречит как его собственным некоторым более ранним заявлениям, так и информации агентства Bloomberg. Издание вечером 14 октября сообщило, что США могут ввести санкции против Турции из-за наступления курдов до конца понедельника.
Справка:
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале операции «Родник мира» в минувшую среду, 9 октября. Официальная цель – установление буферной тридцатикилометровой зоны вдоль турецко-сирийской границы, очищенной от курдских вооружённых формирований. Авиационные удары по объектам инфраструктуры курдов на севере Сирии начались ещё во вторник, после того как президент США Дональд Трамп заявил о готовности вывести военных США из региона.
По словам президента Турции, в ходе операции уже уничтожены более сотни «террористов». Эрдоган настаивает на законности действий турецкой армии и их союзников. США ранее уже заявляли, что готовы в ответ на действия турецких властей ввести против них санкции.