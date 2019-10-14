За опоздавшего на урок девятиклассника школу оштрафовали на 100 тысяч рублей. Не пускать на занятия запретил суд

Суд в Сыктывкаре признал администрацию школы №12 виновной в незаконном ограничении права на образование. От урока отлучили девятиклассника, рвавшегося в класс после звонка.

Как сообщается на сайте Сыктывкарского горсуда 14 октября, предметом разбирательства в суде стало опоздание на консультацию по математике, которая проходила в местной школе №12 имени Олега Кошевого 5 июня. Из расписания выбился девятиклассник — в класс он попросился после звонка, но не смог впечатлить преподавателя оправданиями и был выставлен за дверь. Подготовка к итоговой аттестации прошла без него.

Ещё до конца летних каникул мировой суд Куратовского судебного участка постановил, что учебное заведение совершило административное правонарушение. Закрытые перед носом ученика двери стоили школе 100 тысяч рублей в соответствии со статьёй 5.57 КоАП РФ.

Администрация с такой трактовкой не согласилась и обжаловала постановление. Горсуд отложил заседание на 25 октября.



