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Власть
15.10.2019 01:48
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«И мы другого руководителя не признаем и хотим!» Во вселенные «Литейного» принесли бензорез — не помогло

Две реальности муниципалитета «Литейный округ» пересеклись. У актива одного председателя образовалась возможность высказать все другому. Полиция наблюдала с любопытством.

«И мы другого руководителя не признаем и хотим!» Во вселенные «Литейного» принесли бензорез — не помогло

Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

После непродолжительного антракта «Фонтанка» предлагает своим читателям третий акт трагикомедии под условным названием «Ну, были выборы, и что теперь?» В своей отдельно взятой вселенной представляющие теперь большинство депутаты-«яблочники» пришли в муниципальный совет «Литейный округ», думая поработать. Здесь им пришлось встретиться с другой вселенной, где сентябрьское голосование не сказалось на расстановке властных сил. Наблюдая за битвой миров, корреспондент «Фонтанки» периодически напоминал себе: это Петербург, XXI век.

Вместо либретто. «Яблочники» провели свое первое заседание 1 октября. Они выбрали главу муниципалитета, постановили не держать в своих стенах Путина и Беглова, уважили академика Сахарова и выразили симпатию ЛГБТ-движению. Прежний глава «Литейного округа» Дайняк объявил собрание нелегитимным. Через неделю устроил было собственное, но из-за кворума оно не состоялось. Зато был товарищеский суд, где нетрадиционное подверглось обструкции.

Вечером 14 октября в холле муниципального совета «Литейный округ» на Фурштатской улице жуть как галдели. Все смешалось: мундепы, депутаты, полицейские, активисты. За «яблочников» отдувался городской депутат и поклонник братьев Стругацких Борис Вишневский. «Стоял флаг Л.Г.Б.Т!» – напирала на него преклонных лет Наталья, припоминая злополучное собрание от 1 октября. Аббревиатуру произнесла через паузы и на миг запнулась, как на чем-то неприличном.

«И дальше что? Вам он чем мешает?» – воинственно заявлял Вишневский.


«Мне страшно! Я советская женщина. Мне страшно!» – подчеркнула она.

«Как это, депутат приходит и меряется причинным местом, ставя флаг?» – подлила масла ее соратница в изящных очках, директор театра «Ковчег» Илона Ханина.

И Наталья, и Илона были столь же горячи неделю назад, когда они, представляя неравнодушную общественность, пришли на заседание Дайняка. Сегодня те самые депутаты, которых не дождались 10 октября, приехали на Фурштатскую, чтобы провести прием жителей. Ключей им не дали. Вот придет Дайняк, он разберется. Дайняка все не было, а Илона и Наталья упражнялись в знании устава родного муниципалитета: этот ваш Арсений Афиногенов — председатель не настоящий, настоящий все еще Павел Дайняк. (Тут либретто не поможет, без предыдущих двух репортажей не разобраться) Поправки в устав «яблочники» пытаются оспорить в суде.

"Фонтанка.ру"

«У вас нет опыта работы. Вы не представляете, как тяжело работать с ветеранами, с пенсионерами! У вас нет никакого опыта. Когда вы будете обучаться?» – нападали женщины на ненастоящего Афиногенова. Тут материализовались сотрудники полиции, и Афиногенов был спасен.

Пенсионерки переключились на представителей той власти, которая здесь сомнению не подвергалась. «Яблочники», говорили они полицейским, всех обманули и теперь не будут помогать пожилым и инвалидам.

«Да вот же вам – депутат Филипп Погорелов», – вклинился Вишневский.


«А, это вы с Донбасса? С Днепропетровска?» – обличительное восклицание перевело дискуссию на новый уровень.

На этом месте корреспондент «Фонтанки» окончательно перестал понимать происходящее. Отрезвили канистра и пила. Предметы стояли себе у входа, когда их вдруг заметили.

«Господин Вишневский! – воззвала дама в очках. – Вы когда с этой пилой пришли сюда, вы что планировали сделать?»

«Это я пришел?!» – изумился Вишневский.

«Это я пришел, – признался один из депутатов. – Но это не пила, это называется бензорез. Я с работы просто пришел сразу сюда. У него даже диска нет. Им невозможно воспользоваться».

Тут, наконец, пришел Павел Дайняк.

«А бюджет вы как будем принимать? Говорят, мы без денег будем!» – набросились женщины на него и требовали подать в суд на незаконное избрание Афиногенова.

«Сейчас вот обменялись мы с коллегами телефонами, и я думаю, будем садиться и думать, что и как дальше будем работать», – ответил Дайняк.

«Это безусловно», – подтвердил Афиногенов.

Как оказалось, вместе с Дайняком пришел компромисс. Депутатам выделили кабинет – для приема жителей.

К компромиссу оказались не готовы ни Наталья, ни Илона, ни оставшаяся безымянной женщина в белом кепи. «Руководитель нашего муниципального округа – Павел Валерьевич Дайняк, и мы другого руководителя не признаем и хотим!» – заявила перед уходом Наталья.

«Я тогда останусь на прием, когда будут все депутаты. Я не хочу сейчас говорить принципиально, я хочу говорить, когда будет 20 депутатов. Все. Ясно? Все, до свидания!» – проявила солидарность дама в кепи.

Нужно запретить повязывать георгиевские ленточки на автомобильные антенны, сумки и ключи — внезапно выступила Илона. «А мы с вами совершенно согласны», – ответили ей.

Директор театра уходила за подругами под одобрительное: нашлась-таки точка соприкосновения, так и до сотрудничества недалеко.

В муниципалитете сразу стало тише. Начался прием жителей. Точнее, жителя. Он попросил разобраться со стройкой, которая намечается за знаменитым «Снегиревка». Афиногенов обещал.

Корреспондент «Фонтанки» уходил со зловещей мыслью: «Продолжение следует».

Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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