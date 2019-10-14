Минфин ответил на критику Счетной палаты. Чиновники уверены, что все госкомпании выплатят дивиденды по закону

Прогноз по дивидендам, представленный в проекте закона о бюджете на 2020-2022 годы, обоснован. Об этом 14 октября «Ведомостям» заявил представитель Минфина в ответ на критику Счетной палаты.

Чиновник подчеркнул, что в проекте бюджета учтено решение правительства, согласно которому АО с участием государства должны направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Отметим, в опубликованном ранее докладе Счетной палаты утверждается, что оценки Минфина по дивидендам завышены на 14-25% по сравнению с прогнозами Росимущества. Так, только по «Транснефти» и РЖД, по мнению аудиторов, есть риск недополучить 156 млрд и 187 млрд рублей соответственно. Всего же казна может недополучить около 700 млрд рублей доходов, считают в Счетной палате.

Кроме того, аудиторы посчитали, что чиновники не учли все поправки в Налоговый кодекс, что в Минфине отрицают. Также проблему в Счетной палате видят в росте дебиторской задолженности, которую чиновники правительства объяснили изменением стандартов бухгалтерского учета.



