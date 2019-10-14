«Никакие родственные связи повлиять не могут». Следователи задержали подозреваемых в убийстве, которые снимали себя на видео над трупом

После анонсированного народного схода в Следственном комитете задержали в качестве подозреваемых двоих жителей Красноярска, позировавших на фоне избитого приятеля. Всех сомневавшихся заверяют, что статусная родня — не помеха правосудию.

«Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений», – сказано в релизе ведомства, опубликованном вечером 14 октября.

Утверждается, что двое мужчин 24 и 29 лет задержаны и уже допрашиваются в качестве подозреваемых. С мерой обещают не тянуть и выйти с ходатайством в суд в ближайшее время.

«Установлено, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков», – добавляют подробностей в СК.





Скандальная видеозапись перемазанных кровью молодых людей получила статус вещественного доказательства. Оператором поработал общий знакомый подозреваемых, его статус не проясняется. Расследование «жестокого и циничного преступления» поставлено на контроль председателем СК Александром Бастрыкиным.

Ранее сообщалось, что 15 сентября двое приятелей после ссоры нагрянули в квартиру к знакомому, избили его, а после на камеру продемонстрировали сбитые костяшки и забрызганные кровью лица. Пострадавшего в СМИ называют мастером спорта по биатлону. До 6 октября он оставался в коме, вывести из неё пациента не смогли.

Родные погибшего утверждают, что на записи – Сергей Шмелев и Андрей Шилов. Последний якобы является сыном бывшего председателя Емельяновского поселкового совета депутатов Ивана Шилова и экс-судьи, а ныне адвоката Людмилы Шиловой. Волна возмущения тем, что предполагаемые преступники продолжают гулять на свободе, вылилась в народный сход, на который собираются жители.