Оркестр в Саудовской Аравии исполнил российский гимн так, что он запомнится надолго. Путин продолжил заваливать подарками саудитов

Президент России Владимир Путин подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду «изделие из бивня мамонта». Об этом 14 октября пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Песков отказался уточнять, что же за изделие досталось принцу.

«Группа, которая делает такие изделия из бивней мамонта, занялась этим делом после того, как в мире запретили всю торговлю слоновой костью, поэтому проект назван Notivory – не слоновая кость», – рассказал Песков.

Напомним, ранее Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета по имени Альфа.





Путин, король Сальман и подарок монарху – охотничий кречет Альфа pic.twitter.com/O6lofL4qbk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

Саудиты ответили крайне запоминающимся исполнением российского гимна. «По крайней мере, они старались», – комментируют журналисты кремлевского пула.

По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца pic.twitter.com/nEjJqWtkxI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019

Кроме того, Путин получил в подарок от короля некую картину — ее успели запечатлеть на видео, но никаких подробностей о презенте в пресс-службе Кремля пока не предоставили.