Тихо-тихо ползи, бюджет, прямо к триллиону. В Смольном рассказали, как будут зарабатывать в ближайшие годы

Правительство Петербурга одобрило проект бюджета на три года. То, что забирает федеральная казна, в городскую вернут мигранты, туристы и бизнес.

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Проект бюджета на 2020-й год и плановый период 2021-2022 члены правительства рассмотрели на заседании 14 октября. Он еще даже не внесен в Законодательное собрание, но Смольный уже недосчитался 54,4 млрд рублей. Эта сумма, по словам губернатора, складывается из нескольких решений федерального уровня. Самое значимое – налог на движимое имущество организаций. Отменен он был в конце прошлого года, и уже тогда Смольный ожидал потери 25 млрд рублей — то есть 3% всей доходной части.

Пока все не так катастрофично, так как платежи еще шли в первом квартале, и в целом доля налога на прибыль все еще составляет 5,2% от доходов города. Однако перспектива уже угадывается: по итогам 9 месяцев 2019-го было собрано 23,7 млрд рублей, год назад — 27,2 млрд рублей. По подсчетам Комфина, полноценная ампутация 24,4 млрд произойдет в 2020-м.

Дорого обходится городу изменение в распределении налога на прибыль. Раньше при 20-процентной ставке регион забирал 18%, центр — 2%. Затем Москва (в федеральном смысле) нарезала этот пирог из расчета 17 на 3. В такой реальности регионам жить до 2024 года, если, конечно, что-то не изменится. А измениться может — в сентябре в Госдуму был внесен законопроект, который возвращает региональную ставку к 18%. Его авторы утверждают, что годовые потери промышленных субъектов в сумме составляют около 200 млрд рублей. В Смольном оценивают эффект для города в 11,5 млрд рублей. При этом речь идет о второй по величине статье доходов петербургской казны, которая вскоре может перегнать НДФЛ. Из 456,6 млрд рублей, которые уже собраны в 2019-м, на налог на прибыль приходится 31,8%; в следующем году от него ждут почти 200 млрд.

Кроме того, Петербург продолжает расхлебывать изменение методики расчета страховых платежей в фонд ОМС. Оно была произведено в 2018-м году, и основная суть сводилась к тому, чтобы коэффициент дифференциации (который участвует в формуле), в соответствии со своим названием различался от региона к региону. Предполагалось, что несколько десятков субъектов от этого выиграют, но только не Москва с Петербургом. В результате этот коэффициент подрос для города почти в 2 раза, что вытянет в следующем году из казны дополнительно 15,5 млрд рублей.





Еще 3,5 млрд рублей город ежегодно теряет от возврата акцизов на бункерное топливо, на котором плавают суда. Смысл в следующем: производители топлива платят акцизы в своих регионах, а возвращают их бункеровочным компаниям по месту отгрузки и отправки. В условной Астраханской области, где есть и производство, и порты, цифры могут биться, но не в Петербурге, которому достаются только корешки в виде расходов. «Фактически мы платим за несуществующие услуги на нашей территории, возвращаем акцизы, уплаченные в других регионах», — заявил Беглов и обратился в вице-губернатору Елину: «С этим нужно бороться, Евгений Иванович, поработать с этим». Бороться с этим можно одним способом: в той или иной степени централизовать поступления акцизов и выплаты на их погашение в Москве. Но у такой модели найдется немало нефтегазоносных противников, тот же Татарстан. Для Петербурга же ситуация только усугубляется. Предполагается, что список нефтепродуктов для этой акцизной льготы будет еще расширен.

Есть и региональные особенности: Смольному уже пришлось на 1,4 млрд уменьшать план по доходам на 2019 год из-за того, что он недополучает НДФЛ. Мимо бюджета проходят доходы физлиц от офшорных компаний, а также выплаты по патентам со стороны трудовых мигрантов. В этом же ряду — серая занятость в Петербурге, которая составляет 10-12% (меньше, чем по стране) и отрезает от бюджета потенциальные 36 млрд рублей.

Как видно из перечисленного, с большинством проблем город сталкивается не первый год. Однако в прошлом году часть выпадающих доходов частично компенсировал федеральный центр, переведя 8,7 млрд рублей. В этот раз такого пункта в бюджете, по словам Беглова, нет. Зато появилось много новых обязательств, сравнительно недорогих в отдельности, но в целом собирающихся в приличную сумму. Платный проезд в электричках для пенсионеров — почти миллиард, выплаты к 75-летию победы в Великой Отечественной войне — еще полтора, 5-тысячная надбавка классным руководителям – 1,6 млрд рублей, переход на электронную медкарту — 2 млрд. Это не считая крупных кусков, вроде софинансирования программы РЖД на 20-25 млрд, строительства парков и прочих инфраструктурных задач новой администрации.

Пока что город планирует заработать в 2020 году 664,7 млрд. «Фонтанка» уже пыталась выяснить у ответственных чиновников, где в условиях высокой социальной нагрузки и выпадающих доходов Смольный собирается взять триллион рублей в 2024 году. Такой ориентир поставил губернатор — и он же содержится в целевом проекте Минфина (в базовом — только 910 млрд). В основном говорят об улучшении администрирования.

Вот и на заседании правительства говорили о том же: глава Комфина Алексей Корабельников рассказал, что будет создан своеобразный «доходный» штаб с участием федеральных органов власти, который только тем и будет заниматься, что искать для бюджета заветный триллион. В частности, совместно с Федеральной налоговой службой прорабатывается вопрос о внедрении специальной электронной карты мигранта, по которой можно будет отследить его платеж по патенту. Ранее сообщалось, что по городу могут расставить около 200 специальных терминалов.

Что касается серой занятости, то здесь пока действуют пряником. «На нормативном уровне мы уже несколько лет назад установили требования, по которым налоговые льготы предоставляются только в том случае, если организация показывает средний уровень заработной платы не менее трех МРОТ, порядка 57 тысяч, – заявил Корабельников. – Город говорит, что мы готовы поддерживать только те предприятия, которые выплачивают заработную плату не в конвертах. И подобные нормы мы будем вносить в другие законодательные акты, чтобы создать стимул для обеления заработных плат».

Никто не отменяет работу с федеральным центром. Сейчас его доля в реализации нацпроектов в Петербурге составляет всего 5%, и Cмольный планирует лоббировать ее увеличение; в следующем году из Москвы ждут 20 млрд.





Впрочем, работать будут и экстенсивно — расширяя перечень облагаемых различными сборами субъектов. Как уже сообщалось, в 2021 году предполагается введение туристического сбора. Сам идея подавалась под соусом поиска средств на реставрацию исторической части города, однако такая механика в бюджете не работает: все поступления складываются в общий котел, откуда и распределяются, так что отследить путь конкретного евро из кармана итальянца до фасада на Невском не получится. Но туристов и правда должно прибавиться — в подспорье седьмая свобода неба для Пулково и электронные визы.

Тогда же планируется появление торгового сбора. Идея опять же не новая: Москва, Петербург и Севастополь получили такое право еще в 2014 году, однако губернатор Георгий Полтавченко решил отложить введение нового налога. Рассказать о ставках для торгового бизнеса сегодняшний вице-губернатор Евгений Елин отказался, так как соответствующий законопроект пока даже не внесен, однако сообщил, что выплачиваться сбор будет с оборота.

На заседании правительства был поднят вопрос о том, чтобы не расписывать в бюджете предполагаемый объем собранных с населения штрафов, ведь таким образом финансовый документ фактически превращается в плановое задание для различных ведомств. В этой связи особенно интересно звучит (в очередной раз) тема штрафов для тех, кто не оплачивает парковку в центре города. Эпопея тянется не первый год: парковки организованы, аппаратура поставлена, однако наказать неплательщика Смольный не может, так как МВД отказывается передавать личные данные автовладельцев. Заходить пытались со стороны Госдумы (поправки в КоАП) и службы судебных приставов, но безрезультатно. Хуже всего для чиновников, что водители об этой изысканной форме бессилия знают, и уже на конец 2018 года таким образом казна недобрала 1,8 млрд рублей.

Подробнее об исправленном бюджете города 2019 года, а также проекте на 2020-й читайте в материалах «Фонтанки».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»