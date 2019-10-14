СМИ: США могут ввести санкции против Турции до конца понедельника

США введут санкции против Турции до конца дня 14 октября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации издания, ограничения будут направлены против отдельных лиц. Санкции будут связаны с наступлением турецких войск в Сирии на курдов, которые являются союзниками США.

Источники Bloomberg уточнили, что американские Минобороны, Минфин и Госдепартамент все выходные разрабатывали проект санкций. От официальных комментариев в этих ведомствах отказались.



