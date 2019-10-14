СМИ: США могут ввести санкции против Турции до конца понедельника
США введут санкции против Турции до конца дня 14 октября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По информации издания, ограничения будут направлены против отдельных лиц. Санкции будут связаны с наступлением турецких войск в Сирии на курдов, которые являются союзниками США.
Источники Bloomberg уточнили, что американские Минобороны, Минфин и Госдепартамент все выходные разрабатывали проект санкций. От официальных комментариев в этих ведомствах отказались.
Справка:
Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале операции «Родник мира» в минувшую среду, 9 октября. Официальная цель – установление буферной тридцатикилометровой зоны вдоль турецко-сирийской границы, очищенной от курдских вооружённых формирований. Авиационные удары по объектам инфраструктуры курдов на севере Сирии начались ещё во вторник, после того как президент США Дональд Трамп заявил о готовности вывести военных США из региона.
По словам президента Турции, в ходе операции уже уничтожены более сотни «террористов». Эрдоган настаивает на законности действий турецкой армии и их союзников. США ранее уже заявляли, что готовы в ответ на действия турецких властей ввести против них санкции.