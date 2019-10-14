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14.10.2019 23:12
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Контроль скорости на ЗСД: как он работает, где установлены камеры

ГИБДД объявила сбор штрафов на Западном скоростном диаметре. Но видеооко не всевидяще. Без автоматики остаются 72 % трассы. Места размещения фоторадаров неизменны, передвижные камеры на платной трассе не предусмотрены.

Контроль скорости на ЗСД: как он работает, где установлены камеры

Антон Ваганов/Коммерсантъ

На ЗСД установлены системы, замеряющие среднюю скорость между двумя контрольными точками. Этим объясняется компактность расположения камер. Они накрывают по три относительно небольших участка в каждом направлении.

Данные о превышении скорости на ЗСД дорожная полиция в автоматическом режиме принимает с ночи 14 октября. О первых нарушителях пресс-служба УГИБДД Петербурга обещала рассказать дней через десять. Все штрафы пойдут в доход города.  У автомобилистов, которые больше пекутся о своем кошельке, чем о казенном, есть высокий шанс не попасть в статистику.

На ЗСД работают 12 стационарных камер «Кордон-Темп» – по шесть в каждом направлении. Они охватывают только ту проезжую часть, над которой висят. Технически «Темпы» способны считывать информацию только с трех полос. Они закреплены на автоматизированных системах управления движения – П-образных электронных табло, нависающих над трассой.

Основная особенность «Темпа» заключается в определении средней скорости между двумя рубежами. Ее также называют интервальной. Поэтому камеры работают в паре – их располагают на относительно небольшом расстоянии друг от друга, не более пяти километров.


Комплекс измеряет не только среднюю скорость на участке, но и мгновенную – в зоне установки каждого фоторадарного блока. Информация в центр обработки данных передается о всех трех скоростях автомобиля – входной мгновенной, интервальной и выходной мгновенной. Контролируемых отрезков на ЗСД, таким образом, получилось по три в каждом направлении, а точек замера мгновенной скорости – по шесть.

Камеры поставили не пропорционально. Полностью свободным от фотофиксации власти оставили 8,5-километровый южный участок от КАД-Юг до набережной Екатерингофки. Хотя, по прогнозам на 2025 год, интенсивность движения на этом участке составит до 144 тысяч автомобилей в сутки – кратно выше, чем на северном участке, который насытили камерами слежения.

Предпочтение властей северу наглядно демонстрирует карта отрезков, контролируемых камерами «Темпа». Например, в направлении от «Скандинавии» первая установлена на отметке 8 км 88 м. Следующая – через 4,5 километра. Второй отрезок между КАД и Богатырским проспектом имеет аналогичное расстояние. Оба приходятся на северный участок ЗСД. Контроль скорости на центральном участке ведется на паре километров надводной части трассы.

Примерно по такому же принципу расположены камеры на ЗСД в направлении с юга на север.

Протяженность ЗСД составляет 46,6 километров, оба направления - 93,2 километра. Под прицел фоторадаров попадают менее 28 % – около 26 километров.

Места размещения фоторадаров на ЗСД уже опубликованы на сайте УГИБДД Петербурга и области и «Городского мониторингового центра». В обоих списках «Фонтанка» нашла фактические неточности. Дорожная полиция ошибочно указала данные установки нескольких камер, а опубликованные на сайте ГМЦ географические координаты двух радаров показывают точки в нескольких километрах в стороне от ЗСД.


Системы контроля скорости «Кордон-Темп» разработало местное научно-производственное предприятие «Симикон». Главный инженер компании Владимир Приговорский сообщил «Фонтанке», что комплексы могут производить безлимитное количество фиксаций в единицу времени.

«Реальные ограничения может наложить плотность потока. Растет вероятность затенения номерных знаков соседними автомобилями», – добавил Приговорский.

Внешняя освещенность для «Темпов» не принципиальна. Вероятность распознавания знаков снижается при плотных осадках в виде снега.

«В целом, при отсутствии густого снега и затенения «Кордон-Темп» правильно распознает госномера в 97-98 % случаев», – говорит Приговорский.

Дополнительные стационарные камеры на ЗСД в обозримом будущем пока точно не появятся. В Городском мониторинговом центре «Фонтанке» сообщили, что планов по установке передвижных фоторадарных комплексов тоже нет.

Отрезки замера скорости на ЗСД с севера на юг :

От «Скандинавии» к КАД – 8 км 088 м – 12 км 542 м;

От КАД к Богатырскому проспекту – 16 км 750 м – 21 км 109 м;

От Приморского проспекта к Благодатной улицы 33 км 426 м – 35 км 792 м.

С юга на север:

От Благодатной улицы к Приморскому проспекту 9 км 815 м – 15 км 258 м;

От Приморского проспекта к КАД 21 км 807 м – 26 км 778 м;

От КАД к «Скандинавии» – 32 км 458 м – 36 км 912 м.

Камеры на ЗСД настроены на фиксацию превышения максимальной разрешенной скорости, установленной дорожными знаками 5.1 «Автомагистраль» (110 км/ч) и на ряде участков дорожными знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (90 км/ч) – это ограничение действует, например, на всем центральном участке ЗСД. По ограничениям, вводимым дорожными знаками на табло переменной информации, система автоматической фиксации не работает.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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