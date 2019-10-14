Конец света. ТРК «Питерлэнд» остался без электричества

Посетители торгово-развлекательного центра на Приморском проспекте в Петербурге в самый пик покупок в понедельник 14 октября оказались без света. Эвакуацию проводят сотрудники.

О том, что всех, кто находился в «Питерлэнде» попросили покинуть здание около 20.45, стали сообщать в социальных сетях.

Сотрудники самого ТРК рассказали «Фонтанке», что свет во всем комплексе отключился чуть раньше. Причину ЧП рядовым работникам, которые до сих пор занимаются эвакуацией посетителей, в том числе и из аквапарка, никто не озвучивал, как и сроки восстановления электроснабжения.





В «Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что у объекта собственное электроснабжение. В самом «Питерлэнде» объяснили, что проблемы с электричеством вызвала авария на энергоблоке. Без света остался ТРЦ, аквапарк, паркинг.

«Пострадавших нет. Всех, кто был в воде, оперативно вывели», – заверили в пресс-службе. Уточняется, что вернуть освещение рассчитывают после перезагрузки энергоблока.