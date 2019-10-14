Более 270 тысяч долларов за пепел от Ferrari. На аукционе продают головешки дороже целых машин

Глядя на эту ровную кучку пепла, трудно себе представить, что кому-то может прийти в голову сумасшедшая идея заплатить за нее более 270 тысяч долларов. Однако это именно так: на аукционе Copart в очередной раз продаются остатки сгоревшего Ferrari, на этот раз 458 Spider 2014 года выпуска.

Конечно, в данном случае решающее значение имеют год выпуска и модель, поскольку фактически продаются документы, а не вот эта куча обугленного мусора. На сайте аукциона можно найти аналогичные «четыреста пятьдесят восьмые» Ferrari в гораздо лучшем состоянии и по значительно более низкой цене – в среднем 160-170 тысяч долларов, причем почти все они так или иначе могут быть либо восстановлены, либо разобраны на запчасти.

Но среди них нет ни одного Spider, то есть кабриолета, и все они более ранних годов. Конечно, вряд ли документы на Spider попадут в руки людей с добрыми намерениями – скорее всего, ими воспользуются мошенники. Это обстоятельство не очень волнует владельцев аукциона и тех, кто продает эти бумаги.

Мошенники все равно не смогут воспользоваться ими на территории США, где за такими дорогими автомобилями особенно пристально следят государственные службы – от регистрационной до налоговой. Так что, скорее всего, документы отправятся куда-нибудь еще, в Европу или Китай, где их приложат совсем к другому автомобилю. Но это будет уже заботой местной полиции, если ей вдруг придет в голову более тщательно проверить дорогую игрушку солидного человека.





Copart специализируется на продаже аварийных автомобилей. Как правило, их продают страховые компании. Среди «лотов» часто попадаются такие же экзотические экземпляры. Более того, «Фонтанка» уже писала об аналогичном аукционе: сгоревший дотла Ferrari F355 1999 года выпуска продался более, чем за 100 000 долларов.

Кстати, автомобили вовсе не обязательно сгорели в результате аварии или криминального поджога. В Калифорнии регулярно случаются пожары из-за сухой погоды и ветров, в итоге ежегодно на подобных распродажах страховые компании пытаются избавиться от десятков сожженых автомобилей разной степени пригодности – или совсем не пригодных даже на запчасти.