Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+7°C
/ Завтра: +6
$ 64.37р
70.93р
22:00 14.10.2019
Расширенный поиск

Власть
14.10.2019 20:37
Печать

Минобороны хочет отмечать День Русской Америки. Так видят развитие отношений между РФ и США

Минобороны РФ выступило с инициативой ввести в календарь новую памятную дату – День Русской Америки. Уведомление о подготовке соответствующего проекта размещено на портале-нормативно-правовых актов, 14 октября на него обратило внимание РБК.

«В настоящее время в Российской Федерации не установлены памятные даты, посвященные Русской Америке. Наличие такой даты будет способствовать развитию российско-американских отношений в сфере культурной дипломатии и гуманитарного сотрудничества», – обосновывает идею военное ведомство.

Отмечать День Русской Америки предлагается ежегодно 19 июля, то есть по старому стилю 8 июля. В этот день в 1799 году император Павел I подписал указ о создании Российско-американской компании для освоения Аляски. Она была ликвидирована в 1868 году после продажи Аляски США.

Проект до 28 октября находится на общественном обсуждении. Планируемым сроком его вступления в силу указан 2020 год, текст документа ещё не опубликован.


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      14.10.2019 17:49

      Продажи Setl Group выросли почти на 50% за 9 месяцев

      За 9 месяцев текущего года продажи холдинга Setl Group в денежном выражении увеличились на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 79,3 млрд руб. С начала года холдинг начал строительство 27 жилых корпусов, а их общая площадь составила 1 млн.кв.м.
      ПАО «Группа ЛСР»
      14.10.2019 17:27

      В «Заповедном парке» стартовали продажи квартир в новом доме

      Начались продажи в доме №2 жилого комплекса «Заповедный парк», который возводится в непосредственной близости от Новоорловского заказника в окружении скверов и водоемов.
      «Аквилон Инвест»
      14.10.2019 16:11

      «Аквилон Инвест» дарит подарки при бронировании и покупке квартир в октябре

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» дарит «умные» подарки клиентам, купившим квартиру в жилых комплексах холдинга в Санкт-Петербурге. Акция приурочена ко Дню Рождения девелопера и продлится до конца октября*.
      unsplash.com
      14.10.2019 15:48

      ПСК: возможности апартаментов шире, чем вы думаете

      Функциональность апартаментов не ограничивается только проживанием или сдачей в аренду. Статус нежилой недвижимости даёт возможность открыть офис или совмещать проживание и собственный бизнес, чего не позволяет статус жилого помещения. Эксперты ГК «ПСК» рассказывают, какие возможности открываются перед собственниками апартаментов.
      Setl Group
      14.10.2019 15:30

      Setl Group построил предпоследнюю очередь ЖК «GreenЛандия»

      Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию девятую, предпоследнюю, очередь масштабного проекта «GreenЛандия» неподалеку от метро «Девяткино», а полностью жилая часть проекта должна быть сдана к концу текущего года. 100 малышей сможет принять встроенный детский сад – он стал уже седьмым детским садиком, построенным девелопером в проекте «GreenЛандия».
      АО «Альфа-Банк»
      14.10.2019 14:08

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге открыл отделение после реновации

      Обновленное отделение «ККО Нева» Альфа-Банка открылось после ремонта по адресу Лиговский пр., д. 73.
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      14.10.2019 13:42

      «Сад времени» – участник городского конкурса на лучшее комплексное благоустройство

      Коттеджный поселок бизнес-класса «Сад времени», который возводится компанией «Строительный трест» в Петергофе, стал участником ежегодного городского смотр-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий среди районов Санкт-Петербурга в номинации «Самый благоустроенный инвестиционный объект (промышленный объект, деловой объект или объект потребительского рынка)».
      pixabay.com
      14.10.2019 11:25

      30 октября - круглый стол «Курс на диджитализацию»

      Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе: «Курс на диджитализацию»
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      14.10.2019 11:11

      Более 90% платежей петербуржцы совершают в интернете

      Аналитики Банка «Санкт-Петербург» подсчитали долю платежей, которые клиенты банка совершают с помощью удаленных каналов (интернет-банк, мобильное банковское приложение), и выяснили, что на сегодняшний день 91% всех платежей клиентов в банке составляют онлайн платежи.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      11.10.2019 15:10

      ОПИФ «БСПБ - Сбалансированный» управляющей компании «БСПБ Капитал» занимает I место в России по доходности с начала 2019 года

      Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» под управлением ООО «БСПБ Капитал» (дочерняя компания банка «Санкт-Петербург») стал лидером российского рынка доверительного управления по доходности, показав прирост стоимости пая с начала 2019 года +35% (по данным InvestFunds).
      фото предоставлено компанией РСТИ (Росстройинвест)
      11.10.2019 13:01

      Губернатор Ленинградской области торжественно открыл детский сад от РСТИ

      Сегодня, 11 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления холдинга РСТИ Игорь Креславский торжественно открыли детский сад на 240 мест, который РСТИ (ГК Росстройинвест) построил в ЖК «Золотые купола» в Сертолово.
      «Петербургская Недвижимость»
      11.10.2019 12:13

      «Петербургская Недвижимость» признана лучшей риэлторской компанией

      Компания получила главный приз на национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2019. Ее признали лучшей риэлторской организацией на первичном рынке жилья Санкт-Петербурга и Ленинградкой области.