Минобороны хочет отмечать День Русской Америки. Так видят развитие отношений между РФ и США

Минобороны РФ выступило с инициативой ввести в календарь новую памятную дату – День Русской Америки. Уведомление о подготовке соответствующего проекта размещено на портале-нормативно-правовых актов, 14 октября на него обратило внимание РБК.

«В настоящее время в Российской Федерации не установлены памятные даты, посвященные Русской Америке. Наличие такой даты будет способствовать развитию российско-американских отношений в сфере культурной дипломатии и гуманитарного сотрудничества», – обосновывает идею военное ведомство.

Отмечать День Русской Америки предлагается ежегодно 19 июля, то есть по старому стилю 8 июля. В этот день в 1799 году император Павел I подписал указ о создании Российско-американской компании для освоения Аляски. Она была ликвидирована в 1868 году после продажи Аляски США.

Проект до 28 октября находится на общественном обсуждении. Планируемым сроком его вступления в силу указан 2020 год, текст документа ещё не опубликован.



