Исследователи: Электрические автомобили все еще в два раза дороже бензиновых

Несмотря на стремительный рост продаж электромобилей, цена на них пока что в среднем на 81% выше, чем у обычной машины, показало самое свежее исследование рынка, проведенное британской компанией JATO. Причем такая разница в цене характерна для всех мировых рынков, кроме Китая.

Средняя цена на новый автомобиль в Европе, включая Израиль и Турцию, составляет 34 091 доллар США. А средняя цена на аналогичные электромобили колеблется от 35 до 103 тысяч долларов, цитирует 14 октября результаты исследования Motoring Research. Даже один из самых дешевых и популярных электромобилей в Европе – Renault Zoe – стоит в большинстве стран значительно больше своего бензинового аналога.

В США и Канаде, где на рынке доминируют дорогие пикапы и SUV, и поэтому средняя цена автомобилей выше, все равно «самая дешевая» Tesla Model 3 дороже большинства кроссоверов.

Из этой картины резко выбивается рынок Китая, где жесткие государственные меры привели к тому, что электрические автомобили стоят значительно дешевле бензиновых – разница доходит до 43 процентов. Например, городской электромобиль Cherry EQ1 обойдется чуть дороже 20 000 долларов, а цена BYD Yuan – немногим более 15 000, что заметно меньше средней цены обычных автомобилей в 26 715 долларов.





По мнению авторов исследования, высокая стоимость является одним из четырех сдерживающих факторов роста мирового парка автомобилей. В то же время цена зависит в том числе и от объема выпуска машин, так что тут получается своего рода замкнутый круг: чем выше цена, тем меньше покупают, но чтобы цена была ниже, надо, чтобы покупали больше.

В то же время в исследовании указывается, что, скорее всего, рынок уже подошел вплотную к поворотному моменту, когда цена неизбежно должна сравняться. Этому должно способствовать появление новых электромобилей самого массового сегмента городских хэтчбэков, которые традиционно задают тон на рынке, таких как Volkswagen ID.3, Peugeot e208 и Opel Corsa-e.