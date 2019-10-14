Новый бюджетный iPhone еще не вышел, но уже известна его цена

Ресурс, внимательно отслеживающий все происходящее с и вокруг продукции компании Apple, не только навал цену, но и предсказал его вид.

Сообщество MacRumors со ссылкой на аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо полагает, что стоимость iPhone SE 2 будет начинаться с 399долларов.

Аппарат компания хочет оснастить таким же как и у новейшего iPhone 11 процессором A13 объемом памяти в 64 Гб и 128 Гб.

Цветовая линейка SE 2 будет скромной : серебристый, красный и космический серый. А внешне он, как предсказывает Куо, будет похож на iPhone 8.





Выход новой модели запланирован на 2020 год.