Частникам закроют «Дружбу»: «Транснефти» могут запретить принимать нефть с частных терминалов

Председателя правительства Дмитрий Козак провёл рабочее совещание по вопросу о качестве нефти, которую транспортирует «Транснефть». Итогом совещания может стать конец частных терминалов.

Козак дал поручение Минэнерго проработать предложения «по установлению запрета» на прием нефти в систему магистральных нефтепроводов с частных приемо-сдаточных пунктов и терминалов, не принадлежащих «Транснефти» или нефтедобывающим компаниям. В протоколе совещания, опубликованном 14 октября, предлагается ввести запрет и на прием нефти, смешанной с продуктами нефтепереработки. В сентябре стало известно, что после аварии на трубопроводе «Дружба» «Транснефть» поднимет тарифы на транспортировку.

В апреле 2019 стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба». Белоруссия заявила о загрязнении нефти хлорорганикой. В результате была приостановлена прокачка сырья в ряд стран Европы. По факту загрязнения в России возбудили уголовное дело. Следствие полагает, что грязная нефть была загружена в нефтепровод с частного терминала для сокрытия хищений. 1 июля «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти по трубопроводу. По оценкам белорусского оператора южной ветки «Дружбы», нефтепровод в течение ближайшего года будет работать вполсилы.



