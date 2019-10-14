Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский освобожден от должности. Теперь официально

Владимир Рублевский освобожден от должности председателя комитета по благоустройству. Исполнять его обязанности пока будет первый зампредседателя Сергей Малинин.

Информацию об увольнении «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе администрации губернатора. Там уточнили, что руководитель комитета по благоустройству освобожден от должности по своей инициативе.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что Владимир Рублевский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он возглавлял комитет с 2014 года, а в 2016-м был назначен в правительство города. Однако после избрания губернатором Александра Беглова не был включен новый состав правительства, как и глава комтранса Александр Головин.



