«Новая газета» рассказала о задержаниях чеченской элиты из близкого, но нелояльного круга Кадырова

Высокопоставленные чиновники из ближайшего окружения Рамзана Кадырова попали под репрессии, которые в последние несколько месяцев проходят в Чечне. Об этом 14 октября сообщает «Новая газета».

«У задержанных под пытками получают информацию о нелегальных бизнесах, описывают и отбирают практически все имущество. Тех, кого выпускают, обязывают заплатить в Фонд имени Ахмата Кадырова многомиллионные пожертвования», – пишет издание.

Вместе с чиновниками в «места незаконного лишения свободы» и подвалы «секретных тюрем» отправляются якобы их родственники и охрана. Причиной зачистки «Новая» называет проявление неуважения к правящей семье, допущенное в приватных разговорах. Первой ласточкой будто бы стал бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев, задержанный в начале августа – через несколько дней после отставки и незадолго до назначения советником главы Чечни.

Темирбаев занимал пост мэра 15 лет и, как пишет «Новая», был одним из относительно независимых чиновников. Основанием для его опалы якобы стала прослушка телефонных разговоров, в которой экс-мэр «отчаянно критиковал местную власть» и «нашёл большую поддержку у собеседников».





По данным «Новой», после того, как прослушка попала к Кадырову, репрессии коснулись также родственников и «ставленников» Темирбаева, были задержаны министр МЧС Чечни Руслан Яхъяев, бывшие депутат республиканского парламента Шамиль Магомаев, министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, вице-премьер по социальному блоку, односельчанин и друг Ахмата Кадырова Халид Вайханов. Побывал в подвалах якобы даже свояк Рамзана Кадырова, начальник республиканского ГИБДД Шамхан Денилханов.

В немилость, как пишет газета, впал также первый заместитель министра МВД по Чечне Апти Алаудинов. Утверждалось, что он в гостях у Темирбаева дал шуточный подзатыльник портрету Кадырова. Чтобы опровергнуть информацию о своём задержании и пытках, Алаудинов снял видеообращение. Издание называет события в Чечне первой в своем роде масштабной зачисткой правящей в республике элиты.

Тем временем Рамзан Кадыров в составе делегации, возглавляемой президентом Владимиром Путиным, находится в Саудовской Аравии. Он делится в телеграм-канале впечатлениями: