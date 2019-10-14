Полтонны сигарет под видом пеллет изъяли на границе. Грузовик с контрабандой ехал в Финяндию

Грузовой автомобиль Volvo, нашпигованный сигаретами, был задержан в пункте пропуска "Светогорск", сообщает 14 октября Выборгская таможня.

19,5 тысяч пачек были спрятаны с специальном отсеке среди 20 тонн топливных деревянных пеллет. Блоки с 391 тыс. сигарет были упакованы в обычные картонные коробки, которые в свою очередь, находились в крупногабаритных мешках под насыпной субстанцией.

Табачную контрабанду при досмотре помог обнаружить служебный пёс, после чего скрытый груз отправили на "просвет".

Общий вес сигарет составил 525 килограммов. Стоимость изъятого товара определит экспертиза.



