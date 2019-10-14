Рублевского проводили песком-солью. Главный хранитель обуви петербуржцев покидает Смольный

Не дождавшись снегопадов, Владимир Рублевский покинул должность председателя комитета по благоустройству. «Фонтанка» рассказывает, чем запомнились предыдущие 5 лет.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

На утреннем заседании правительства 14 октября Владимир Рублевский еще присутствовал, правда уже не как член кабинета, а как рядовой глава комитета. Поэтому он слышал, как губернатор Александр Беглов в очередной раз вернулся к вопросу реформы городского хозяйства. «Прошла зима, выявлены недостатки в системе содержания города, сделаны выводы, – заявил глава города. – Завершив оснащение и подготовку персонала (уборочной техники. — Прим. ред.) и сбалансировав нормативы, мы сможем перейти к следующему этапу реформы: передать полномочия с необходимыми ресурсами и финансированием районным администрациям и их подведомственным учреждениям. Мы шаг за шагом будем заниматься этим вопросом». К вечеру стало известно, что со стороны комблага шагать в этом направлении будет кто-то другой.

Соляной бунт

Владимир Рублевский перешел в комитет по благоустройству с должности главы Московского района в сентябре 2014-го. Так что главное его нововведение перенеслось на год: новый председатель отказался от использования чистой соли при уборке Петербурга от снега и льда. На улицы разрешили сыпать только песко-соляную смесь концентрацией 5-10%. Для дорожных предприятий это был неприятный сюрприз: раньше можно было завалить участок солью, подождать пока все растает и увезти остатки. Однако петербуржцам город без солевых озер и обувь без разводов понравилась, так что уже в 2016 году появилась петиция с просьбой объявить чиновнику благодарность. Впрочем, часть горожан, напротив, жаловалась на скользкие дороги и на то, что теперь проезжая часть не зачищена до асфальта.

Еще меньше дорожников обрадовались поставщики реагентов, так что в последующие годы «соляное лобби» регулярно подступало к комблагу. Однако Рублевский несколько раз давал понять — в том числе в интервью «Фонтанке» – что от выбора в пользу снежного наката отказываться не собирается. Впрочем, на фоне последней снежной зимы о возможности возвращения чистых реагентов заговорил уже глава города. Такую карту Рублевскому было бы уже не перебить, однако пока эти разговоры так и ушли в песок, перемешанный с солью.



Пыльная весна





Оборотной стороной бессолевой диеты оказалось повышенное содержание песка на улицах после того, как снег сходил. Те же, кто радовался укатанным улицам, жаловались на песчаные бури по весне. Комблаг традиционно обещал все убрать во время апрельского месячника и показывал цифры, доказывающие нормальное состояние воздуха. Экологи напоминали о возможных осложнениях для астматиков, а общественные активисты ходили по городу с вениками и умудрялись собрать с одного квадратного метра до 800 граммов пыли. Чиновники этим расчетам не доверяли: утверждали, что «пылеёмкий» метр найти в большом городе несложно, но средние показатели укладываются в 30-граммовый норматив. Параллельно комблаг начал срезать с газонов грунт, который выступает над поребриком и сходит на дороги и тротуары вместе с тающим снегом или дождевой водой.

Боль утраты доверия

В 2012 году на фоне скандала с вырубкой деревьев в Удельном парке из комитета по благоустройству ушел зампредседателя Виктор Шабнов. При Рублевском, в 2015 году, он вернулся, чтобы повелевать садами и парками. Уже через год в СМИ появилась информация о том, что подряды на восстановительное озеленение отдаются компании «Корт», принадлежащей бывшей супруге Шабнова Светлане Сергеевой. Именно период 2015–2018 стал особенно успешным для предприятия, которое получило за это время контрактов на более чем 1,28 млрд рублей.

Брат Виктора Шабнова продолжал возглавлять крупнейшее городское СПП – «Пушкинское». В 2018 году Шабнов был уволен с нечастой для чиновников его уровня формулировкой «в связи с утратой доверия». Однако, судя по всему, на специфику распределения госзаказа это не особенно повлияло: fontanka.ru/2019/08/12/118/ «Фонтанка» рассказывала о том, что этот рынок делят компании «Корт» и «Зеленстрой», иногда ненароком указывая данные конкурента как свои.



Мусорная реформа

На время Рублевского в комитете выпало несколько важных событий в области обращения с коммунальными отходами. Наконец был закрыт на рекультивацию полигон Новоселки, куда мусор возили больше 40 лет. Практически одновременно была запущена отраслевая реформа, в результате которой, как предполагается, всеми отходами будет ведать единый региональный оператор. В случае Петербурга — двуединый. Город поделили на северную и южную части и объявили два аукциона на 40 млрд каждый. Оба выиграло ГУП МПБО-2, однако его снесли с южной половины по суду. Повторный конкурс не объявляли, да и в целом сказать, когда же оператор заработает, сейчас сказать сложно: Госдума дала Петербургу отсрочку на 3 года.

Зато с конца 2016 года полномочия по сбору опасных отходов были переданы от комитета по природопользованию комблагу: теперь он заправляет экобоксами и экомобилями. После этого по городу стали появляться контейнеры для тех, кто хочет спасти ежика от батарейки.

Последняя зима





Прихоти зимней погоды, которые когда-то позволили Рублевскому заслужить благодарность горожан, его в итоге и подвели. Последнюю зиму Петербург пережил как стихийное бедствие, не выпуская лопату Беглова из рук. За неубранные улицы и дворы снимали районных руководителей, а чиновников всех без разбору выгоняли на субботники. Глава жилищного комитета, по официальной версии, также лишился должности именно в связи со снежными приключениями. УФАС сообщило о признаках «снежного картеля», в который входили подрядчики комблага по содержанию улично-дорожной сети.

Отставки Рублевского ждали со дня на день — особенно когда врио губернатора принял подачу от СМИ, которые намекали на саботаж ответственных ведомств, и сообщил, что собирает профильную комиссию для выяснения обстоятельств. Однако поменялись главы некоторых дорожных предприятий и центра комплексного благоустройства, председатель комблага оставался на своем месте.

Одновременно виды занесенного снегом города позволили оживить старую дискуссию о финансировании содержания дорог. Все согласились, что дело не только в запаркованности улиц, но и в том, что потребности комитета обеспечены только на две трети. В результате в кредит удалось закупить 470 единиц техники на 3 млрд рублей. В ходе нулевых чтений бюджета на следующий год Рублевский просил добавить 5 млрд рублей на содержание дорог к тем 9 млрд, которые на 2020 год уже были заложены. В проекте, который 14 октября одобрило правительство, на эти цели заложено 10,8 млрд.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»