Volkswagen опровергает сообщения о продаже Lamborghini

Представители Volkswagen поспешили опровергнуть утверждения СМИ о том, что концерн рассматривает возможности избавиться от бренда Lamborghini. Даже несмотря на выходные, опровержение последовало немедленно за публикациями, однако оно не прозвучало достаточно убедительно.

«Нет никаких планов по продаже Lamborghini или выставлению компании на биржу. Спекуляции на этот счет являются необоснованным», – процитировало 14 октября заявление представителя VW Group издание Carscoops.

Раннее вслед за Bloomberg многие автомобильные интернет-издания утверждали, что Volkswagen активно готовится к тому, чтобы либо выделить итальянскую компанию в отдельный бизнес, либо просто продать ее. В качестве причины такого шага называлась новая стратегия, согласно которой немецкий концерн собирается сосредоточиться на своих основных брендах Volkswagen, Audi и Porsche и для этого получить дополнительные средства, продав некоторые из «второстепенных» брендов.

Хотя на данный момент Volkswagen отрицает подготовку продажи или выставления на биржу (IPO) Lamborghini, это вовсе не значит, что такое не может произойти в будущем, считает Carscoops. В качестве примера издание приводит самостоятельный выход на биржу несколько лет назад входящей в концерн Fiat Chrysler марки Ferrari, что немедленно привело к скачкообразном росту ее рыночной стоимости. Lamborghini уже сейчас оценивается в 11 миллиардов долларов, а это означает, что IPO может принести концерну VW хорошие деньги.

При этом Bloomberg продолжает настаивать на своем и утверждать, что высока вероятность продажи немецким концерном некоторых «географически привязанных» активов. К ним, по мнению аналитиков, в первую очередь относятся чешская Skoda и итальянская Lamborghini.



