За 45 тысяч на два года. Специалисты Лесопожарного центра под Красноярском три дня тушили пожар на бумаге, хотя его залили за сутки другие люди

Мошенниками могут признать работника Лесопожарного центра, который весной 2019 года оформил документы о тушении лесного пожара в районе Красногорьевска.

Как сообщает 14 октября пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, согласно представленным документам в тушении этого возгорания трое суток принимали участие 9 работников Лесопожарного центра. Однако в реальности пожар менее чем за сутки потушили сотрудники лесозаготовительной организации, находившиеся на данной территории.

Зато в центре за «потушенный очаг» начислили 45 тысяч всем участникам, проходящим по документам.

Теперь же полицейскими возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.



