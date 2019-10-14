Как в Хельсинки не получить штраф на самокате или велосипеде. Топ-5 самых популярных нарушений ПДД

В начале октября улицы Хельсинки начала патрулировать полицейская велобригада. Новое мини-подразделение, собранное из пяти человек, спустя две недели работы рассказало, какие нарушения чаще всего совершают люди на байках, электросамокатах и других лёгких средствах передвижения. Об этом 14 октября пишет Yle.

Больше всего предупреждений и штрафов за время патрулирования было выписано за езду на велосипеде по тротуару. По той его части, которая предназначена только для пешеходов, с двухколёсным другом можно передвигаться только спешившись. Вторая частая ошибка — движение в противоположном направлении. По велодорожке нужно ехать по ходу движения остального транспорта. Тройку нарушений ПДД замыкает езда велосипедов и электросамокатов на красный свет. Хельсинкская полиция отмечает, что даже пешеходы порой идут на запрещающий сигнал светофора, увлекшись смартфоном. Особенно часто правилами ПДД пренебрегают пользователи электросамокатов. Им на пешеходной части ездить тоже нельзя — только по велодорожке. А если электросамокат из супербыстрых и его скорость достигает 45 км/ч, то пора перемещаться на проезжую часть для авто. Кроме того, как и в Петербурге, водители Хельсинки иногда пренебрегают правилами и паркуются или останавливаются на велодорожке.

Huomenta! Valvoimme t?n??n kevytt? liikennett? syksyisess? s??ss? Helsinginkadulla Kalliossa. Hommia kyll? riitti! Ajakaahan s??nt?jen mukaan, niin kaikilla on turvallista liikkua. Katsotaan, miss? ollaan huomenna, kiitos vinkeist?! #Fillaripoliisi pic.twitter.com/e5m2aqJFJQ — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) October 1, 2019

Электросамокаты, которые легко можно арендовать с помощью приложения, стали очень популярны в Хельсинки этим летом. Вместе с тем выросло число полученных при их использовании травм. По данным полиции, пострадавшие в таких инцидентах, включая пациентов с травмами головы, регулярно обращаются в больницы.



