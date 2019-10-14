Глава комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский покидает должность

Владимир Рублевский, возглавляющий комитет по благоустройству с 2014 года, написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Ранее он был выведен из состава правительства.

Информацию о заявлении «Фонтанке» подтвердил 14 октября источник в Смольном. Сам Рублевский на звонки не отвечает, как и пресс-служба комитета. Напомним, ранее Владимир Рублевский и глава комтранса Александр Головин были выведены из состава правительства Петербурга, но сохранили свои должности в комитетах.



