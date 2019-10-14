Банк России заявил о существенном замедлении инфляции

Инфляция в России по итогам сентября замедлилась до 4% в годовом выражении, после 4,3% в августе, говорится в опубликованном 14 октября докладе Банка России «Динамика потребительких цен».

«В сентябре 2019 г. потребительские цены в среднем снизились на 0,2%. Годовая инфляция замедлилась на 0,3 п.п., до 4,0%. Это существенно ниже прогноза Банка России», – сообщили в ЦБ.

При этом еще в начале сентября регулятор прогнозировал, что по итогам 2019 года инфляция составит 4,0–4,5%. Теперь прогноз может быть пересмотрен. Минэкономразвития уже допустило торможение инфляции в России по итогам года до 3,2%.

Стремительных улучшений в российской экономике не замечает только Всемирный банк. В октябре он в очередной раз понизил прогноз по росту ВВП. Ожидание стремится к 1% по итогам 2019 года.



