В городе 9 баллов: петербуржцы медленно «плывут» домой по пробкам, иногда вверх тормашками

Дождь, вечерний час пик и ремонты собрали на дорогах Петербурга 9-балльные пробки. Не обошлось и без ДТП, в том числе и с «перевертышами».

В шесть часов вечера 14 октября дороги Петербурга оказались загружены на 8 баллов, но уже к 18:18 плотность пробок возросла до 9 баллов, сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки». Это на 3 балла выше, чем обычно для этого времени.

Плотное движение наблюдается на Индустриальном проспекте и проспекте Большевиков, на шоссе Революции и Рябовском шоссе. Там «девятка» образовалась еще к половине шестого вечера. Плотно в центре и на набережных, на КАД свою лепту вносят участки с дорожными работами.





Пробка на 4,4 километра зафиксирована на проспекте Медиков, Кантемировском мосту, Кантемировской улице и проспекте Маршала Блюхера, отмечают аналитики. Московское шоссе встало от Колпинского шоссе до поворота к заводу Foxconn – затор тянется на 5,1 километра.

Авария в Колпино, которая тоже изрядно затруднила движение вечером 14 октября, имела не очень серьезные последствия. Как уточнили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД, после столкновения двух легковушек медицинская помощь потребовалась троим – у них травмы средней тяжести.

На Петергофском шоссе, у дома 1/1, вечером понедельника в ДТП попал каршеринговый автомобиль. Легковушка Youdrive перевернулась и легла на крышу, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их словам, все живы.

А на улице Коллонтай к автомобильным пробкам добавили трамвайную. Таксист на Volkswagen Polo выезжал из Клочкова переулка прямо на Коллонтай и попал под трамвай, пишет в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Сергей.

«Жертв нет, водителя обследуют медики. Трамваи встали в обе стороны», – добавляет он.



