Усть-Лужский газохимический комплекс под Петербургом стоимостью под триллион рублей построят китайцы

Китайская инжиниринговая компания CNCEC в конце прошлой недели подписала соглашение о строительстве под Усть-Лугой газохимического комплекса в рамках проекта ООО «Русхимальянс».

Сообщение о подписании соглашения опубликовано на официальном сайте CNCEC и комментируется в китайской прессе как большое достижение местного бизнеса в деле расширения работы на территории России.

Проект ООО «Русхимальянс», один из крупнейших в современной отечественной истории, уже хорошо известен в России. Его активно обсуждали на полях ПМЭФ этим летом, и его масштаб действительно вызывает уважение. Уже понятно, что речь идет о возведении вблизи порта Усть-Луга огромного даже по мировым меркам производственного кластера, способного переработать 45 млрд куб. м газа в год и произвести более 19 млрд куб. м метана, 13 млн т СПГ, более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов и около 4 млн т этана.

Одной из главных интриг во время ПМЭФ стала итоговая стоимость проекта. Оценки разнились от 750 млрд рублей (по версии чиновников Ленобласти) до 1,1 трлн рублей, если под определенным углом трактовать слова главы «Газпрома» Алексея Миллера.





Не очень понятно было, откуда такие деньги возьмутся, но поскольку его авторы сразу заговорили о Газпромбанке и ВЭБе, общее направление мысли было понятно — это в любом случае деньги налогоплательщиков. Тем более, что почти без паузы после июньской презентации на ПМЭФ речь вообще пошла о том, чтобы направить на газохимию в Усть-Луге деньги из Фонда национального благосостояния. Об этом говорил и замминистра финансов Андрей Иванов, а позже его начальник Антон Силуанов не стал отрицать, что такая идея имеет право на жизнь. Однако сперва, говорили чиновники, надо определиться, что же конкретно и за сколько именно денег там планируется построить.

Теперь стоимость в целом понятна — согласно китайским источникам, это 900 млрд рублей (12 млрд евро), что можно назвать примерно средней оценкой. Кстати, именно такую стоимость технологического оборудования называл как-то и Алексей Миллер. И сейчас уже можно не сомневаться, кто же именно будет осваивать эти деньги и какие именно технологии там будут использованы.

«Русхимальянс» принадлежит в долях 50 на 50 дочке газовой монополии ООО «Газпром инвест РГК» и АО «Русгаздобыча». Последним владеет ООО «НГГ», где владелец 51% долей и гендиректор Артём Оболенский. Он же является председателем совета директоров в «СМП Банке», принадлежащем Аркадию и Борису Ротенбергам. Руководить «Русхимальянсом» весной этого года назначен экс-глава ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев.