На севере Петербурга разобрались с последствиями непогоды. В Левашово вернули свет

Энергетики восстановили электроснабжение в Выборгском районе Петербурга, которому вечером 14 октября досталось от разгулявшегося ветра.

Как сообщили «Фонтанке» в «Ленэнерго», поиск свечей для обитателей Левашово отменяется: с 17:49 все потребители получают электроэнергию в полном объёме. В соцсетях местные жители подтверждают, что на улицах и в квартирах действительно светлеет.

Локальный блэкаут накрыл посёлок в начале пятого вечера после того, как на провода воздушной линии 35 кВ упало дерево. Авария оставила без светофоров улицы, погрузила во тьму администрацию, магазины и около пяти тысяч местных жителей.



