Королева Елизавета II заявила, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября

Королева Великобритании Елизавета II, выступая в британском парламенте с традиционной, уже 65-й тронной речь, назвала Brexit приоритетом правительства и подтвердила, что он состоится в срок — до 31 октября.

«Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода Великобритании из ЕС 31 октября, – заявила королева. – Мое правительство намерено работать над новыми партнерскими отношениями с ЕС, основанными на свободной торговле и дружественном сотрудничестве».

И добавила, что министры введут новые режимы регулирования для рыболовецкой отрасли, сельского хозяйства и торговли, используя все возможности, открывающиеся после выхода из Еврозоны.

Отметим, что в третий раз за последние шесть десятков лет королева обращалась с речью не в короне. Существует традиция, согласно которой корону привозят в Вестминстерский дворец до отъезда королевы из Букингемского дворца. Но в этот раз символ монархии лишь стоял рядом на столике. До этого Елизавета II не надевала корону Британской империи на открытие парламента дважды: в 1974 и 2017 годах. Британские таблоиды предполагают, что роскошное украшение уже просто неподъемно для 93-летней королевы — она сама рассказывала в интервью британским СМИ, что корона Британской империи очень тяжелая и в ней нельзя опускать голову, иначе она упадет.





Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее пообещал выйти из ЕС до 31 октября, назвав отсрочку «ненужной». Парламент королевства, в свою очередь, не хочет Brexit без сделки с ЕС. Если условия выхода из союза не будут согласованы до 19 октября, то парламентарии собираются просить об отсрочке. Отсутствие соглашения вызовет рост цен, а также может привести к социальному напряжению.