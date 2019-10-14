Чучело окровавленного Коломойского подкинули к киевской синагоге. В столице Украины проходит марш националистов

На ступени Хоральной синагоги в Киеве подбросили окровавленное чучело, которое изображает олигарха Игоря Коломойского. Об этом в своем Facebook 14 октября сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

По горячим следам задержать злоумышленников не удалось. Инцидент Долинский связывает с проходящим в Киеве маршем Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена и признана террористической в РФ). Акция проходит под лозунгом «Защитим украинскую землю» – националисты выступают против закона об особом статусе Донбасса и «формулы Штайнмайера», которую недавно подписала Украина.



