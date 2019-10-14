Депутатов МО «Литейный округ» не пускают на работу. Пришлось вмешиваться полиции

Депутатов «Литейного округа» не пускают на рабочие места в здании МО. Но после приезда полиции предоставили помещение для приема жителей, сообщает корреспондент «Фонтанки» 14 октября с места событий.

Депутаты МО «Литейный округ» от партии «Яблоко» в здании муниципального совета на Фурштатской улице не могут попасть в рабочие кабинеты. «Мы просили пустить нас в кабинеты, просили ключи, но коллеги из аппарата муниципалитета нам отказали, предложив дождаться Павла Дайняка (глава предыдущего созыва совета. — Прим. ред.)», – рассказал глава совета Арсений Афиногенов. В МО предоставили народным избранникам только помещение для приема жителей, который по графику должен был начаться в 18.00.

Успеху достигнутого компромисса способствовало присутствие сотрудников полиции. В здании муниципалитета три местные жительницы настаивали на том, что главой совета все еще является депутат Павел Дайняк. Напомним, на первом заседании депутаты избрали на эту должность «яблочника» Афиногенова. На прием ни одна из дам не осталась.



