Если не Конюшенная, то Васильевский. Дама на BMW закупорила 17-ю линию

Парковкой вторым рядом на горе туристическим автобусам может похвастать не только ДЛТ. Вечером 14 октября в Василеостровском районе Петербурга так застопорили движение у бизнес-центра «Сенатор».

Неожиданное препятствие на пути поджидало автобус MAN на 16–17-й линии В.О., в районе дома 22 – у БЦ «Сенатор». Водитель автомобиля BMW припарковался там вторым рядом, перекрыв движение, и ушел, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»: «Все стоят».

По данным «Фонтанки», BMW 2013 года выпуска принадлежит 35-летней бизнес-леди из Петербурга, недалеко как раз расположен офис ее фирмы. В компании нам сообщили, что женщины нет на месте, но пообещали передать ей информацию о парковке.

Как правило, подобную картину петербуржцы часто наблюдают на Большой Конюшенной улице – у ДЛТ. Неделей ранее движение там заперла «Камри» с дипномерами.



