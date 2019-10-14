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Строительство
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14.10.2019 17:49
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Продажи Setl Group выросли почти на 50% за 9 месяцев

Продажи Setl Group выросли почти на 50% за 9 месяцев

Setl Group

За 9 месяцев текущего года продажи холдинга Setl Group в денежном выражении увеличились на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 79,3 млрд руб. С начала года холдинг начал строительство 27 жилых корпусов, а их общая площадь составила 1 млн.кв.м.

Прирост числа заключенных сделок за тот же период составил 27,4%, а объем реализованного спроса в квадратных метрах вырос на 25,4%, и достиг 647 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаваемой площади объектов нового строительства вырос на 47,8% до 570 тыс. кв. м.

Среди новых объектов холдинга – проект премиум-класса «The ONE» в Петроградском районе и жилой комплекс бизнес-класса «Svetlana Park» в Выборгском. Setl Group также начал реализацию проекта высокого комфорт-класса «Панорама парк Сосновка» рядом с пр. Энгельса и ансамблем Светлановской площади. Кроме того, стартовало строительство новых домов в комплексах комфорт-класса «Солнечный город» и «Зеленый квартал» на юге города и «Чистое небо» – в Приморском районе. В Калининграде и области Setl Group начал возводить новые корпуса в проектах «Олимпия» и «Стерео».

Помимо жилых объектов, в январе-сентябре текущего года холдинг приступил к строительству торгового комплекса в ЖК «Солнечный город», а также второго детского сада на 190 мест и школы на 1100 мест в квартале «Лондон» в Кудрово.

По итогам 9 месяцев 2019 г. продаваемая площадь объектов Setl Group, по которым получены разрешения на строительство, составила 4,1 млн кв.м.

С начала года Setl Group ввел в эксплуатацию 7 жилых домов в ЖК «МореОкеан» в Приморском районе Петербурга и «Солнечный город» в Красносельском, а также проектах «Lake City» и «Лето» в Калининградской области. Кроме жилых домов, в эксплуатацию введены 2 общеобразовательных школы в ЖК «Полюстрово Парк» (на 825 мест) и ЖК «ЗимаЛето» (на 450 мест) и второй детский сад в проекте «Чистое небо» (на 190 мест). Также завершено строительство двух социально значимых проектов для Ленобласти и Петербурга: сдано первое пожарное депо в Кудрово и построен участок Комендантского пр. от Глухарской ул. до р.Каменка.

Справка о холдинге Setl Group 

ЖК «The ONE» – застройщик ООО «Альянс Сити Строй», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/the-one/declarations

ЖК «Панорама парк Сосновка» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК Svetlana Park – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/svetlana-park/declarations

ЖК "Солнечный город" -  застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/green-kvartal/declarations

ЖК «Олимпия» – застройщик ООО "ОСТ-Строй", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/olimpiya/declarations

ЖК «Стерео» – застройщик ООО «Престиж», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/stereo/declarations

ЖК «Лондон» -  застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК "МореОкеан" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

ЖК "Полюстрово Парк" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/polyustrovo-park/declarations

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/zimaleto/declarations

ЖК «Lake City» – застройщик ООО «Бизнес», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/lake-city/declarations

ЖК «Лето» – застройщик ООО "СК "Свет", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/leto/declarations

 

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