Не время дяди Стёпы. 12 адвокатов не смогли отменить 4 года за протестные прогулки программиста Котова

Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову за неоднократное нарушение правил проведения митингов. По версии обвинения, активист мешал туристам любоваться достопримечательностями и заслужил четыре года колонии.

Как сообщает «Медиазона», 14 октября судья Нина Шарапова утвердила решение первой инстанции, в сентябре назначившей Котову четыре года в колонии общего режима по так называемой «дадинской статье».

В защиту активиста выступили 12 адвокатов, о необходимости отменить приговор и оправдать Котова высказался каждый. Главным аргументом стало отсутствие в действиях их подзащитного «реальной угрозы». Как напомнили юристы, именно её Конституционный суд в своём постановлении называл обязательным условием для возбуждения дела по статье 212.1 УК. После оппозиционера Ильдара Дадина Котов стал вторым осуждённым по этой статье.

«Виновным я себя не признаю, меня осудили лишь за участие в мирных протестных акциях. Обвинения о том, что я мешал пешеходам и транспорту, основаны на лжи сотрудников полиции и Росгвардии», – заявил он.





«Во времена «Дяди Степы» людям говорили: «Подойди к полицейскому, он тебе поможет». А сейчас, наоборот, полицейских нужно обходить стороной», – поддержал подзащитного адвокат Костанов, назвав приговор необоснованным.

Прокурор просил оставить 4 года колонии в силе. Сторона обвинения утверждает, что реальная угроза выступлений Котова выражалась в том, что он нарушал правила дорожного движения и мешал гражданам проходить мимо. Судя по видеозаписи, которую посмотрели в суде, 10 августа участие программиста в акции свелось к 40 секундам, которые прошли с момента его выхода из метро до задержания.

«Тираны не вечны, придет время строить свободную прекрасную Россию», – заявил в последнем слове Котов. В его ближайших планах — свадьба с фигуранткой дела «Нового величия» Анной Павликовой.