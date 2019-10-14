Болельщица прямо во время хоккейного матча исполнила откровенный танец. Не все оценили ее поступок

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» – «Нью-Джерси Дэвилз» в ночь с 12 на 13 октября по московскому времени одна из болельщиц ненадолго заставила других зрителей отвлечься от игры. Девушка подошла к заградительному стеклу и стала медленно танцевать с акцентом на движения ягодицами.

В ответ раздались одобрительные мужские выкрики. Отметим, что служба безопасности арены не стала мешать девушке, позволив ей после окончания танца благополучно вернуться на свое место.





Однако позже в Интернете танцовщица получила немало критики в свой адрес, в том числе со стороны мужчин. Видео танца опубликовали несколько популярных хоккейных аккаунтов в инстаграме и твиттере.

Наиболее мягкие комментарии были о том, что подобное поведение недопустимо на хоккейных матчах, куда ходят в том числе семьями с детьми. Другие написали, что девушка отвлекала их от хоккея.