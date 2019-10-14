Лучшая футбольная сборная и лучший Дзюба в истории России

Сборная России должна выиграть чемпионат Европы по футболу. Это задача минимум, которую сформулировал тренерский штаб после разгрома соперников с Кипра в воскресенье.

Это прекрасная иллюстрация на тему скоротечности событий в современном футболе. Россия стала третьей страной, которая уже гарантировала себе участие в чемпионате Европы-2020. Ирония судьбы: 3,5 года назад Россия стала третьей сборной, которая вылетела с Евро-2016 уже на стадии группового этапа во Франции.

За радостями последних дней подзабылось важное: Россия примет участие в пяти крупных турнирах подряд. Напомню: после попадания на чемпионат мира 2014 года в Бразилии острословы шутили: мол, наконец-то два мундиаля подряд (с учетом того, что турнир 2018 года проходил в России), когда такое было-то! Действительно, мы в режиме освобожденных зрителей наблюдали за тремя чемпионатами мира (в 1998-м во Франции, в 2006-м в Германии, в 2010-м в ЮАР). Собственно, на Евро-2008 в Австрии и Швейцарии мы оказались благодаря хорватам, которые по линии югославо-советской дружбы обыграли англичан в матче, который для будущих финалистов-2018 турнирного значения не имел.

Ветераны футбольного движения пытаются сравнивать сегодняшную команду с коллективом 25-летней давности. Мне представляется это сравнение не совсем корректным. Да, и тогда, и сейчас сборная одержала 7 побед подряд. Но, во-первых, сейчас есть две игры в запасе. Во-вторых, та команда только искала себя: это был первый чемпионат Европы в истории сборной России по футболу. За 2 года до турнира в Англии сборная Олега Романцева пережила кризис так называемого «Письма 14», лучшего тренера в мире Павла Федоровича Садырина сменил интриган Анатолий Бышовец, проваливший старт отборочного цикла. Сейчас сборная работает с одним тренером уже 3 года. К Станиславу Черчесову могут быть вопросы, но на протяжении последних полутора лет он системно дает результат. А уж простите за пошлость — в футболе это самое главное.

Еще одно важное обстоятельство: у Станислава Черчесова игроки растут. Это невероятно важно в футболе сборных. Не забывайте: главный тренер в случае национальных команд — по сути, воскресный папа. Он видит своих подопечных раз в пару месяцев по 10 дней. Все остальное время они проводят в клубах. Задача главного тренера сборной — за короткий срок времени не испортить, подправить, выбрать нужных. Это работа в авральном режиме. И в таком режиме сборная Черчесова продолжает развиваться.

Я очень хорошо помню ощущение во время товарищеского матча против Австрии накануне домашнего чемпионата мира. Это была такая безнадега, что казалось: если всех разогнать — совсем всех, от главного до массажиста, — то хуже не будет, будет только лучше. Как хорошо, что мы ошибались.

После финального свистка в Никосии футбольный аналитик, колумнист «Фонтанки» Александр Дорский, с которым мы вместе досматривали матч, удивился: мол, болельщики всерьез переживают за голы, забитые в ворота команды, 70 минут играющей в меньшинстве, всерьез ругаются на Алексея Ионова, запоровшего три голевых момента. Мне кажется, объяснение понятно: это обратка за годы страданий. Понудеть-то мы, футбольные болельщики, завсегда успеем, а вот повода порадоваться лишний раз может и не быть.

И конечно же, у этой сборной есть свой культурный герой. Это Артем Дзюба, умело переходящий из одного агрегатного состояния в другое в режиме «клуб — сборная»: в «Зените» у габаритного нападающего совсем иная роль, нежели в национальной команде. За главную команду страны Артем забил 9 мячей в 8 матчах (плюс 5 голевых передач). За этот отбор Дзюба (24 гола) обошел Романа Павлюченко (21 гол) и сейчас занимает третье место: впереди только Владимир Бесчастных (26 голов) и Александр Кержаков (30 голов). При этом скорострельность форварда «Зенита» впечатляет: 24 мяча он забил всего за 7 лет (отдельно отметим, что из 24 два забиты во времена игры за «Ростов»; остальные — из петербургского отрезка карьеры). У Кержакова на свой рекорд ушло 14 лет, у Бесчастных — 11. Сейчас Дзюба третий. А за сборную ему еще играть и играть.

Следующий матч в отборочном цикле у россиян получается товарищеским. На «Газпром-Арене» 16 ноября мы принимаем бельгийцев, которые уже тоже на Евро. Но главная интрига матча понятна: сколько забьет Артем.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»