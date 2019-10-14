«Давайте сделаем подходы к школам безопасными». Мать убитой в Саратове 9-летней школьницы обратилась к властям

Мать убитой в Саратове 9-летней школьницы Елена Киселева выступила с обращением к властям и горожанам. Она призвала всех сплотиться, чтобы не допустить повторения трагедии. Обращение 14 октября опубликовала в соцсетях тетя погибшей девочки.

«Нужно всем держаться, всем крепиться. И здесь сделала для себя вывод, что Саратов наполнен сильными, добрыми и надежными людьми, на которых можно положиться, можно опереться в трудную минуту. Как бы это сложно ни было и как бы это сложно ни звучало, – говорит Елена. – Получилось так, как получилось… Тем не менее спасибо всем. Спасибо не только Саратову, спасибо всей России, потому что мы сплочены были все. Все города звонили, поддерживали, подбадривали, предлагали помощь, и это неоценимо. Настолько неоценимо, что никаким словам это не поддается».

Также она обратилась к властям, чтобы они не допустили подобное ни с кем и никогда.

«Давайте сделаем подход наших детей к школе безопасным, потому что это важно, это та вещь, которая жизненно необходима. Дети полдня проводят в школе, они проходят через такие дебри, даже мы не знаем, где они ходят. Нужны нормальные подходы к школе», – сказала женщина.





Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября: она ушла на уроки, но до школы так и не дошла. В поисках помимо чрезвычайных служб приняли участие несколько тысяч жителей Саратова. В ночь на 11 октября стало известно, что тело ребенка нашли в гаражах, рядом с ее домом. Полицейские привезли подозреваемого на место для следственных мероприятий, но не смогли вывести на улицу — вокруг начали стихийно собираться люди, которые требовали выдать им подозреваемого для самосуда. Позднее толпу, собравшуюся возле отдела полиции, пришлось разгонять спецсредствами.

В убийстве признался 35-летний Михаил Туватин. Он рассказал, что убил девочку за вопрос о том, кому принадлежит гараж, которым он завладел за несколько месяцев до того. Признаков сексуального насилия патологоанатомы не зафиксировали. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова назвала подозреваемого «мутантом» и «получеловеком».

В настоящее время подозреваемый арестован на два месяца, назначены судебные экспертизы. Следственный комитет России направил в Саратов криминалистов центрального аппарата.